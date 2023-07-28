Аванесян — Коччаретто: текстовая трансляция матча четвертьфинала турнира в Лозанне

Сегодня, 28 июля, состоится матч четвертьфинала грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария), в котором за выход в 1/2 финала поборется российская теннисистка Элина Аванесян, 68-я ракетка мира и восьмая сеяная соревнований. Её соперницей будет итальянка Элизабетта Коччаретто, вторая по посеву, 42-я в рейтинге WTA.
Матч запланирован первым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 13:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Элины Аванесян и Элизабетты Коччаретто за выход в полуфинал соревнований в Лозанне.
Ранее у теннисисток была одна личная встреча: Аванесян и Коччаретто играли друг с другом в этом сезоне в полуфинале турнира WTA-125 в Сан-Луис-Потоси (Мексика). Тогда победа осталась за итальянкой, которая обыграла россиянку в трёх сетах.
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