Шнайдер — Ноа-Акугуэ: текстовая трансляция матча полуфинала турнира в Гамбурге
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Сегодня, 28 июля, состоится полуфинальный матч грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия), в котором за выход в финал соревнований будет бороться российская теннисистка Диана Шнайдер, 101-я ракетка мира. Её соперницей будет 207-я ракетка мира из Германии Нома Ноа-Акугуэ.
Матч теннисисток запланирован вторым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 14:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Дианы Шнайдер и Номы Ноа-Акугуэ за выход в финал турнира в Гамбурге.
Обеим спортсменкам по 19 лет, они впервые будут играть друг с другом во взрослом туре. Отметим, что соперница российской теннисистки выступает на турнире по уайлд-кард.
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