Карен Хачанов прокомментировал своё снятие с турнира в Лос-Кабосе
Поделиться
Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал своё снятие с хардового турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).
«С грустью сообщаю о своём снятии с Лос-Кабоса. Я всё ещё не на 100% готов соревноваться на самом лучшем уровне. Хочу выразить огромную благодарность турниру и всем моим невероятным болельщикам за непоколебимую поддержку! Ваша позитивная энергия значит для меня очень много.
Хотя эта неудача тяжёлая, я полон решимости вернуться сильнее и лучше, чем когда-либо. Надеюсь, скоро увидимся на кортах!» — написал теннисист в социальной сети.
Напомним, Хачанов восстанавливается после стрессового перелома, из-за которого спортсмен пропустил весь сезон на траве.
Турнир в Лос-Кабосе пройдёт с 31 июля по 5 августа.
Комментарии
- 28 июля 2023
-
13:29
-
13:11
-
12:57
-
11:57
-
11:51
-
11:30
-
11:15
-
10:33
-
10:22
-
09:57
-
09:42
-
02:59
-
00:53
-
00:31
- 27 июля 2023
-
23:51
-
23:28
-
23:01
-
22:44
-
21:39
-
20:59
-
20:34
-
20:13
-
19:55
-
19:45
-
19:29
-
18:48
-
18:42
-
18:36
-
18:21
-
18:05
-
17:51
-
17:36
-
15:35
-
14:56
-
14:46
Партнерский контент