Карен Хачанов прокомментировал своё снятие с турнира в Лос-Кабосе

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал своё снятие с хардового турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).

«С грустью сообщаю о своём снятии с Лос-Кабоса. Я всё ещё не на 100% готов соревноваться на самом лучшем уровне. Хочу выразить огромную благодарность турниру и всем моим невероятным болельщикам за непоколебимую поддержку! Ваша позитивная энергия значит для меня очень много.

Хотя эта неудача тяжёлая, я полон решимости вернуться сильнее и лучше, чем когда-либо. Надеюсь, скоро увидимся на кортах!» — написал теннисист в социальной сети.

Напомним, Хачанов восстанавливается после стрессового перелома, из-за которого спортсмен пропустил весь сезон на траве.

Турнир в Лос-Кабосе пройдёт с 31 июля по 5 августа.