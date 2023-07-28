«Больше никогда не буду чувствовать себя целой». Пегула сообщила о смерти своей собаки

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала о смерти своего пса Декстера.
«Декстер, мы так тебя любим и мы опустошены, потому что потеряли тебя так внезапно. Самый верный мужчина с самым лучшим сердцем. Когда ты ушёл, ты забрал с собой часть меня. Я больше никогда не буду чувствовать себя целой. Посылаю любовь всем, кто потерял своих любимцев. Ваша связь с ними ни с чем не сравнима», — написала Пегула на своей странице в социальных сетях.
Фото: из личного архива Джессики Пегулы
Фото: из личного архива Джессики Пегулы
Напомним, Пегула выступала на Уимблдоне-2023 и дошла до четвертьфинала турнира в Лондоне. На этой стадии соревнований американская теннисистка проиграла чешской спортсменке Маркете Вондроушовой, которая стала победительницей турнира.
- 28 июля 2023
-
13:29
-
13:11
-
12:57
-
11:57
-
11:51
-
11:30
-
11:15
-
10:33
-
10:22
-
09:57
-
09:42
-
02:59
-
00:53
-
00:31
- 27 июля 2023
-
23:51
-
23:28
-
23:01
-
22:44
-
21:39
-
20:59
-
20:34
-
20:13
-
19:55
-
19:45
-
19:29
-
18:48
-
18:42
-
18:36
-
18:21
-
18:05
-
17:51
-
17:36
-
15:35
-
14:56
-
14:46