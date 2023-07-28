«Больше никогда не буду чувствовать себя целой». Пегула сообщила о смерти своей собаки

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала о смерти своего пса Декстера.

«Декстер, мы так тебя любим и мы опустошены, потому что потеряли тебя так внезапно. Самый верный мужчина с самым лучшим сердцем. Когда ты ушёл, ты забрал с собой часть меня. Я больше никогда не буду чувствовать себя целой. Посылаю любовь всем, кто потерял своих любимцев. Ваша связь с ними ни с чем не сравнима», — написала Пегула на своей странице в социальных сетях.

Фото: из личного архива Джессики Пегулы

Фото: из личного архива Джессики Пегулы

Напомним, Пегула выступала на Уимблдоне-2023 и дошла до четвертьфинала турнира в Лондоне. На этой стадии соревнований американская теннисистка проиграла чешской спортсменке Маркете Вондроушовой, которая стала победительницей турнира.