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Элина Аванесян не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA-250 в Лозанне

Элина Аванесян не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA-250 в Лозанне
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Российская теннисистка Элина Аванесян, 68-я ракетка мира, не смогла пробиться в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария). В двух сетах матча 1/4 финала спортсменка проиграла второй сеяной соревнований итальянке Элизабетте Коччаретто: 5:7, 3:6.

Отметим, что в первой партии россиянка лидировала со счётом 5:0, однако упустила преимущество, позволив сопернице сравнять счёт, а затем проиграла сет. Во втором отрезке игры Коччаретто играла значительно увереннее, чем на старте встречи.

Спортсменки провели на корте 1 час 35 минут. Элина Аванесян по ходу матча выполнила один эйс, реализовала четыре брейк-пойнта (50%) и допустила одну двойную ошибку. На счету Элизабетты Коччаретто — семь реализованных брейк-пойнтов (100%) и две двойные ошибки.

Лозанна. 1/4 финала
28 июля 2023, пятница. 13:00 МСК
Элина Аванесян
68
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Элизабетта Коччаретто
42
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
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