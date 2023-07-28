Элина Аванесян не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA-250 в Лозанне

Российская теннисистка Элина Аванесян, 68-я ракетка мира, не смогла пробиться в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария). В двух сетах матча 1/4 финала спортсменка проиграла второй сеяной соревнований итальянке Элизабетте Коччаретто: 5:7, 3:6.

Отметим, что в первой партии россиянка лидировала со счётом 5:0, однако упустила преимущество, позволив сопернице сравнять счёт, а затем проиграла сет. Во втором отрезке игры Коччаретто играла значительно увереннее, чем на старте встречи.

Спортсменки провели на корте 1 час 35 минут. Элина Аванесян по ходу матча выполнила один эйс, реализовала четыре брейк-пойнта (50%) и допустила одну двойную ошибку. На счету Элизабетты Коччаретто — семь реализованных брейк-пойнтов (100%) и две двойные ошибки.