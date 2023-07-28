Из Чехии депортировали российскую теннисистку, приехавшую на турнир WTA-250

Министерство внутренних дел Чехии сообщило в социальных сетях, что сегодня, 28 июля, из страны была депортирована российская теннисистка, которая приехала в Прагу для участия в хардовом турнире категории WTA-250.

«Что будет с приездом российских и белорусских теннисисток? Полиция Чехии в ходе проверки гражданки России в аэропорту приказала ей покинуть страну. Она уже уехала из Чехии. По имеющейся информации, другие теннисистки из этих стран уже не приедут. Полиция действует в соответствии с законами и постановлением правительства», — говорится в сообщении МВД Чехии.

Напомним, 28 июня 2023 года Чехия ввела запрет для своих сборных выступать на территории России, а также запретила россиянам и белорусам соревноваться на территории государства.

Турнир в Праге пройдёт с 31 июля по 5 августа. Ранее россиянку Веру Звонарёву на пустили на турнир в Польше, а у Анастасии Потаповой были проблемы с получением визы в Германию.