Из Чехии депортировали российскую теннисистку, приехавшую на турнир WTA-250

Министерство внутренних дел Чехии сообщило в социальных сетях, что сегодня, 28 июля, из страны была депортирована российская теннисистка, которая приехала в Прагу для участия в хардовом турнире категории WTA-250.
«Что будет с приездом российских и белорусских теннисисток? Полиция Чехии в ходе проверки гражданки России в аэропорту приказала ей покинуть страну. Она уже уехала из Чехии. По имеющейся информации, другие теннисистки из этих стран уже не приедут. Полиция действует в соответствии с законами и постановлением правительства», — говорится в сообщении МВД Чехии.
Напомним, 28 июня 2023 года Чехия ввела запрет для своих сборных выступать на территории России, а также запретила россиянам и белорусам соревноваться на территории государства.
Турнир в Праге пройдёт с 31 июля по 5 августа. Ранее россиянку Веру Звонарёву на пустили на турнир в Польше, а у Анастасии Потаповой были проблемы с получением визы в Германию.
- 28 июля 2023
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