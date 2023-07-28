Глава МВД Чехии прокомментировал депортацию российской теннисистки из страны

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан прокомментировал депортацию российской теннисистки, которая приехала в Прагу для участия в хардовом турнире категории WTA-250.

«Учитывая ситуацию на Украине, невозможно выступать с российскими спортсменами. Поэтому наше правительство приняло постановление, запрещающее участие российских спортсменов в Чехии. И полиция последовательно его применяет», — написал Ракушан на своей странице в социальных сетях.

О депортации российской теннисистки стало известно сегодня, 28 июля. Напомним, в июне текущего года Чехия ввела запрет для своих команд выступать на территории России, а также запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях на своей территории.