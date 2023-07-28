Директор турнира в Праге прокомментировал депортацию российской теннисистки из страны

Директор турнира WTA-250 в Праге (Чехия) Мирослав Малы прокомментировал депортацию из страны российской теннисистки, прибывшей для участия в соревнованиях.
«Она была первой участницей турнира, приехавшей в Чехию с российским паспортом. На данный момент её больше нет на территории Чехии. Всем остальным участникам турнира с российским или белорусским гражданством мы сразу сообщили о ситуации через WTA, когда им сказали не ездить на предстоящий турнир. Организация турнира полностью соблюдает действующий порядок государственных органов. В такой ситуации мы не ожидаем, что в предстоящем турнире примет участие какой-либо игрок с российским или белорусским гражданством», — приводит слова Малы портал Idnes.cz.
Имя депортированной россиянки пока не называется. Турнир в Праге пройдёт с 31 июля по 5 августа.
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