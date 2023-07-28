Диана Шнайдер не смогла выйти в финал турнира WTA-250 в Гамбурге

Российская теннисистка, 101-я ракетка мира Диана Шнайдер не смогла пробиться в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия). Спортсменка в двух сетах полуфинала проиграла 207-й ракетке мира из Германии Номе Ноа-Акугуэ, выступающей на турнире по уайлд-кард. Встреча завершилась со счётом 3:6, 3:6.

Матч теннисисток продолжался 1 час 18 минут. Диана Шнайдер по ходу встречи не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из шести, а также допустила семь двойных ошибок. На счету её соперницы — два выполненных эйса, три реализованных брейк-пойнта из семи и только одна двойная ошибка.

В финале Нома Ноа-Акугуэ встретится с седьмой сеяной турнира, 60-й ракеткой мира из Нидерландов Аранчей Рус.