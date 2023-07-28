Захарова отреагировала на недопуск российских теннисисток в Польшу и Чехию на турниры WTA

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на ситуации с недопуском российских теннисисток в Польшу и Чехию на турниры WTA. Сегодня, 28 июля, стало известно, что одну из россиянок не пустили в Чехию, где спортсменка планировала выступить на хардовом турнире в Праге, а неделю назад теннисистке Вере Звонарёвой не разрешили въехать в Польшу для соревнований в Варшаве.
«Глобально политический тренд понятен: огородить свой спорт от конкуренции, этого никто не скрывает, так действуют американцы, британцы, все западники, они же вообще считают, что нас не должно быть в спорте. Они же были абсолютно уверены, что после развала Советского Союза никакого возрождения нашего спорта не будет, но как они ошиблись. Они получили не минус одну страну, а плюс 15 стран, многие из которых, которые сохранили свой суверенитет, увеличили число медалей, которые начали отбирать у них.
Представляете, какой это для Запада коллапс. Конечно, им надо себя поддерживать каким-то образом на плаву, и такими дикими и страшными шагами они пытаются огородить себя от конкуренции, проводить такую недобросовестную, нечистоплотную игру», — приводит слова Захаровой ТАСС.
- 28 июля 2023
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