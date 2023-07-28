Корнеева вышла в полуфинал турнира ITF в Португалии

Российская теннисистка Алина Корнеева, 326-я ракетка мира и чемпионка юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» в 2023 году, одержала победу над представительницей Швейцарии Иленой Ин-Альбон (162-я в рейтинге WTA) в четвертьфинальном матче хардового турнира ITF в Португалии.
Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки. Матч продлился 1 час 21 минуту.
В полуфинале соревнований в Португалии Корнеева сыграет с победительницей пары Армони Тан (Франция) – Чжосюань Бай (Китай). В параллельном матче 1/2 финала встретятся Кароль Монне (Франция) и Франсишка Жорже (Португалия).
В июле Корнеева играла на юниорском Уимблдоне, где 16-летняя спортсменка дошла до полуфинала. Россиянка говорила, что хочет в этом сезоне сыграть на взрослом US Open.
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