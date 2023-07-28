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Клара Бюрель вышла в полуфинал турнира в Лозанне на отказе Аны Богдан

Клара Бюрель вышла в полуфинал турнира в Лозанне на отказе Аны Богдан
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Французская теннисистка Клара Бюрель, 84-я ракетка мира, прошла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария). В четвертьфинальном матче спортсменка одержала победу над теннисисткой из Румынии Аной Богдан на отказе соперницы.

После первого сета счёт был 6:3 в пользу Бюрель, во втором – первый гейм остался за французской спортсменкой.

Теннисистки провели на корте 58 минут. Соперницы не выполнили ни одного эйса и не допустили ни единой ошибки, Клара Бюрель по ходу матча реализовала три брейк-пойнта из трёх (100%) и допустила одну двойную ошибку, а на счету Аны Богдан – один реализованный брейк-пойнт (100%).

Лозанна. 1/4 финала
28 июля 2023, пятница. 18:40 МСК
Ана Богдан
39
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
3 		0  
6 		1  
         
Клара Бюрель
84
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель

В полуфинале Бюрель сыграет с Диан Парри из Франции (90-я в рейтинге WTA), которая в четвертьфинальном матче одержала победу над соотечественницей Ализе Корне.

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