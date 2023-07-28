Клара Бюрель вышла в полуфинал турнира в Лозанне на отказе Аны Богдан

Французская теннисистка Клара Бюрель, 84-я ракетка мира, прошла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария). В четвертьфинальном матче спортсменка одержала победу над теннисисткой из Румынии Аной Богдан на отказе соперницы.
После первого сета счёт был 6:3 в пользу Бюрель, во втором – первый гейм остался за французской спортсменкой.
Теннисистки провели на корте 58 минут. Соперницы не выполнили ни одного эйса и не допустили ни единой ошибки, Клара Бюрель по ходу матча реализовала три брейк-пойнта из трёх (100%) и допустила одну двойную ошибку, а на счету Аны Богдан – один реализованный брейк-пойнт (100%).
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В полуфинале Бюрель сыграет с Диан Парри из Франции (90-я в рейтинге WTA), которая в четвертьфинальном матче одержала победу над соотечественницей Ализе Корне.
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