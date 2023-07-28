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Иржи Легечка уступил в 1/4 финала турнира в Умаге итальянцу Маттео Арнальди

Иржи Легечка уступил в 1/4 финала турнира в Умаге итальянцу Маттео Арнальди
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33-я ракетка мира, 21-летний теннисист из Чехии Иржи Легечка не смог пробиться в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), общий призовой фонд которого составил € 562 815.

В четвертьфинальном матче Легечка со счётом 6:3, 2:6, 4:6 уступил 76-й ракетке мира, представителю Италии Маттео Арнальди. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 4 минуты. Легечка два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Арнальди восемь эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Умаг. 1/4 финала
28 июля 2023, пятница. 17:40 МСК
Иржи Легечка
33
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
3 		6 6
         
Маттео Арнальди
76
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

За выход в финал соревнований в Умаге итальянский теннисист Маттео Арнальди сразится с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) – Дино Прижмич (Хорватия).

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