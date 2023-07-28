Иржи Легечка уступил в 1/4 финала турнира в Умаге итальянцу Маттео Арнальди
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33-я ракетка мира, 21-летний теннисист из Чехии Иржи Легечка не смог пробиться в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), общий призовой фонд которого составил € 562 815.
В четвертьфинальном матче Легечка со счётом 6:3, 2:6, 4:6 уступил 76-й ракетке мира, представителю Италии Маттео Арнальди. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 4 минуты. Легечка два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Арнальди восемь эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
Умаг. 1/4 финала
28 июля 2023, пятница. 17:40 МСК
33
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
76
Маттео Арнальди
М. Арнальди
За выход в финал соревнований в Умаге итальянский теннисист Маттео Арнальди сразится с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) – Дино Прижмич (Хорватия).
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