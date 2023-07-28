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Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Гамбурге

Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Гамбурге
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19-я ракетка мира, теннисист из Германии Александр Зверев вышел в полуфинальную часть грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого составил € 1 831 515.

В четвертьфинальном матче Зверев со счётом 6:3, 6:4 обыграл 77-ю ракетку мира француза Люку Ван Аша. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 30 минут. Зверев семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету его соперника ни одного эйса, одна двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт.

Гамбург (м). 1/4 финала
28 июля 2023, пятница. 18:20 МСК
Александр Зверев
19
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Люка Ван Аш
77
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш

В следующем раунде турнира в Гамбурге теннисист из Германии Александр Зверев встретится с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) – Артюр Фил (Франция), который проходит в эти минуты.

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