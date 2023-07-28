Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Гамбурге

19-я ракетка мира, теннисист из Германии Александр Зверев вышел в полуфинальную часть грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого составил € 1 831 515.

В четвертьфинальном матче Зверев со счётом 6:3, 6:4 обыграл 77-ю ракетку мира француза Люку Ван Аша. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 30 минут. Зверев семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету его соперника ни одного эйса, одна двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде турнира в Гамбурге теннисист из Германии Александр Зверев встретится с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) – Артюр Фил (Франция), который проходит в эти минуты.