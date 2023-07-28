Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Гамбурге
Поделиться
19-я ракетка мира, теннисист из Германии Александр Зверев вышел в полуфинальную часть грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого составил € 1 831 515.
В четвертьфинальном матче Зверев со счётом 6:3, 6:4 обыграл 77-ю ракетку мира француза Люку Ван Аша. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 30 минут. Зверев семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету его соперника ни одного эйса, одна двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт.
Гамбург (м). 1/4 финала
28 июля 2023, пятница. 18:20 МСК
19
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
77
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш
В следующем раунде турнира в Гамбурге теннисист из Германии Александр Зверев встретится с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) – Артюр Фил (Франция), который проходит в эти минуты.
Комментарии
- 28 июля 2023
-
20:18
-
20:06
-
19:51
-
18:25
-
18:07
-
17:49
-
16:48
-
16:44
-
16:16
-
16:12
-
15:56
-
15:53
-
14:47
-
14:46
-
13:29
-
13:11
-
12:57
-
11:57
-
11:51
-
11:30
-
11:15
-
10:33
-
10:22
-
09:57
-
09:42
-
02:59
-
00:53
-
00:31
- 27 июля 2023
-
23:51
-
23:28
-
23:01
-
22:44
-
21:39
-
20:59
-
20:34
Партнерский контент