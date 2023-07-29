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WTA опубликовала заявление о недопуске россиян и белорусов на территорию Чехии

WTA опубликовала заявление о недопуске россиян и белорусов на территорию Чехии
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Женская теннисная ассоциация (WTA) выпустила официальное заявление о недопуске россиян и белорусов на территорию Чехии.

«Индивидуальные игроки WTA, имеющие российское/белорусское гражданство, продолжают выступать в туре в нейтральном статусе. Несмотря на это, чешские власти отказали некоторым игрокам WTA в участии в турнире категории WTA-250, который должен состояться в Праге на следующей неделе.

Правила WTA свидетельствуют, что все игроки должны быть допущены к соревнованиям WTA исключительно по заслугам без дискриминации. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации, учитывая важные соображения, связанные с этими сложными геополитическими вопросами», – говорится в заявлении WTA.

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