WTA опубликовала заявление о недопуске россиян и белорусов на территорию Чехии

Женская теннисная ассоциация (WTA) выпустила официальное заявление о недопуске россиян и белорусов на территорию Чехии.

«Индивидуальные игроки WTA, имеющие российское/белорусское гражданство, продолжают выступать в туре в нейтральном статусе. Несмотря на это, чешские власти отказали некоторым игрокам WTA в участии в турнире категории WTA-250, который должен состояться в Праге на следующей неделе.

Правила WTA свидетельствуют, что все игроки должны быть допущены к соревнованиям WTA исключительно по заслугам без дискриминации. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации, учитывая важные соображения, связанные с этими сложными геополитическими вопросами», – говорится в заявлении WTA.