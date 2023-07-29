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Стэн Вавринка вышел в полуфинал турнира в Умаге

Стэн Вавринка вышел в полуфинал турнира в Умаге
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72-я ракетка мира, 38-летний теннисист из Швейцарии Стэн Вавринка вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), общий призовой фонд которого составил € 562 815.

В четвертьфинальном матче Вавринка со счётом 6:4, 7:5 обыграл 59-ю ракетку мира, представителя Испании Роберто Карбальес-Баэну. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 44 минуты. Вавринка три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Карбальес-Баэны ни одного эйса, одна двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт.

Умаг. 1/4 финала
28 июля 2023, пятница. 22:45 МСК
Стэн Вавринка
72
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Роберто Карбальес-Баэна
59
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна

За выход в финал соревнований в Умаге Вавринка сразится с итальянцем Лоренцо Сонего (43-й в рейтинге АТР), который в четвертьфинальном матче одержал победу над испанцем Хауме Мунаром в трёх сетах.

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