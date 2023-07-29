Стэн Вавринка вышел в полуфинал турнира в Умаге

72-я ракетка мира, 38-летний теннисист из Швейцарии Стэн Вавринка вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), общий призовой фонд которого составил € 562 815.

В четвертьфинальном матче Вавринка со счётом 6:4, 7:5 обыграл 59-ю ракетку мира, представителя Испании Роберто Карбальес-Баэну. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 44 минуты. Вавринка три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Карбальес-Баэны ни одного эйса, одна двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт.

За выход в финал соревнований в Умаге Вавринка сразится с итальянцем Лоренцо Сонего (43-й в рейтинге АТР), который в четвертьфинальном матче одержал победу над испанцем Хауме Мунаром в трёх сетах.