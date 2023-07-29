Стэн Вавринка вышел в полуфинал турнира в Умаге

72-я ракетка мира, 38-летний теннисист из Швейцарии Стэн Вавринка вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), общий призовой фонд которого составил € 562 815.
В четвертьфинальном матче Вавринка со счётом 6:4, 7:5 обыграл 59-ю ракетку мира, представителя Испании Роберто Карбальес-Баэну. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 44 минуты. Вавринка три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Карбальес-Баэны ни одного эйса, одна двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт.
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
За выход в финал соревнований в Умаге Вавринка сразится с итальянцем Лоренцо Сонего (43-й в рейтинге АТР), который в четвертьфинальном матче одержал победу над испанцем Хауме Мунаром в трёх сетах.
- 29 июля 2023
-
00:36
-
00:21
-
00:00
- 28 июля 2023
-
22:19
-
22:17
-
21:27
-
20:46
-
20:18
-
20:06
-
19:51
-
18:25
-
18:07
-
17:49
-
16:48
-
16:44
-
16:16
-
16:12
-
15:56
-
15:53
-
14:47
-
14:46
-
13:29
-
13:11
-
12:57
-
11:57
-
11:51
-
11:30
-
11:15
-
10:33
-
10:22
-
09:57
-
09:42
-
02:59
-
00:53
-
00:31