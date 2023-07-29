Фото: Даниил Медведев зашёл в прямой эфир к своему тренеру, чтобы отпроситься с тренировки
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев зашёл на прямой эфир в социальных сетях к своему личному тренеру Жилю Сервара и обратился к нему с забавной просьбой.
«Пожалуйста, мы можем пропустить завтрашнюю тренировку?» — написал Медведев.
Ранее Медведев по неизвестной причине отказался от участие в турнире категории ATP-500, который пройдёт в Вашингтоне (США) с 31 июля по 6 августа. Даниил мог быть посеян на нём под первым номером.
Следующие турниры, на которые заявлен Медведев, — «Мастерсы» в Торонто (Канада, 7-13 августа) и Цинциннати (США, 13-20 августа). Затем теннисист сыграет на US Open, который пройдёт в Нью-Йорке (США) с 28 августа по 10 сентября.
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