«Давно не виделись!» Хачанов выложил видео с первой тренировки на корте спустя 7 недель

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 11-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях обнадёживающий пост. Хачанов выложил видео своей тренировки на корте.

«Наконец-то вернулся на корт спустя 7 недель. Давно не виделись!» — подписал видео Хачанов.

Напомним, Хачанов вынужден был сняться с Уимблдона-2023 из-за стрессового перелома. В тот период, 12 июля Карен во второй раз стал отцом. У россиянина родился второй сын, которого назвали Микаэль. У Хачанова и его супруги Вероники растёт ещё один сын Давид, который родился в сентябре 2019 года. На данный момент неизвестно, на каких соревнованиях Карен вернётся в тур. Ранее россиянин снялся с турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).