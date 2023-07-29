Элина Свитолина поблагодарила болельщиков за поддержку

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях обращение к своим фанатам.
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
«Я просто выбрала момент, чтобы задуматься о своём пути и о том, как я благодарна за всю любовь и поддержку, которую получаю от каждого из вас. Теннис является моей страстью с тех пор, как я была маленькой девочкой, и именно благодаря вашей непрерывной поддержке я могу жить в своей мечте каждый день. Хочу поблагодарить каждого из вас за то, что были частью этого невероятного путешествия. Давайте продолжим вдохновлять друг друга и подниматься вверх, вместе следовать за мечтой!» — написала Свитолина, прикрепив фотографии.
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