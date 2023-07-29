Арина Соболенко показала подписчикам, как проходит её обычный день

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях видео, на котором демонстрирует, из чего состоит её день. Спортсменка просыпается, умывается, завтракает, едет на тренировку в фитнес-зал, затем выходит на корт и так далее.
«Моя каждодневная рутина», — подписала видео Соболенко.
В данный момент Соболенко отдыхает после выступления на Уимблдоне-2023 и готовится к продолжению сезона на харде. Арина (2) дошла до полуфинала, где со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 3:6 уступила трёхкратной финалистке турниров «Большого шлема», шестой ракетке мира, представительнице Туниса Онс Жабер. Победительницей турнира в итоге стала чешская теннисистка Маркета Вондроушова. Отметим, что в случае победы над Жабер Соболенко опередила бы Игу Свёнтек и заняла бы первую позицию в рейтинге WTA.
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