Иван Гахов вышел в финал квалификации грунтового турнира ATP-250 в Кицбюэле

155-я ракетка мира, российский теннисист Иван Гахов вышел в финал квалификации грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), основные соревнования которого пройдут с 31 июля по 5 августа.

На старте квалификации посеянный под вторым номером Гахов со счётом 6:4, 7:6 (7:0) обыграл 17-летнего представителя Швейцарии Килиана Фельдбауша (WC). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 28 минут. Гахов 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету Фельдбауша четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в основную сетку турнир Гахов сразится с победителем матча Факундо Багнис (Аргентина, 4) — Максимильян Нойкрист (Австрия).