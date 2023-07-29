Глава МВД Чехии подчеркнул, что российских теннисисток не пустили не из-за критики Гашека

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что решение о недопуске российских теннисисток в страну на турнир WTA не связано с критикой бывшего голкипера ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминика Гашека.
«Могу заверить, что дело не в Гашеке. Полиция получила постановление правительства, запрещающее участие российских спортсменов в соревнованиях на территории Чехии. Конечно, я уважаю гражданскую позицию Гашека. Гашек великолепен, и я очень рад, что у нас есть такие видные, сильные люди, верные своим ценностям, как Доминик Гашек. Но постановление правительства датируется июнем», — написал Ракушан на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в июне текущего года Чехия запретила своим командам выступать на территории России, а также ввела запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на своей территории.
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