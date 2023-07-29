Свёнтек обыграла Носкову и вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Варшаве

В матче 1/4 финала хардового турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша) первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала победу над представительницей Чехии Линдой Носковой (59-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу польской спортсменки.

Матч продлился 1 час 20 минут. Свёнтек четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Носковой три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В полуфинале турнира в Варшаве Свёнтек сыграет с победительницей противостояния Хитер Уотсон (Великобритания) — Янина Викмайер (Бельгия). Финальный матч соревнований в Польше состоится 30 июля.