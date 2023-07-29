Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свёнтек обыграла Носкову и вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Варшаве

Свёнтек обыграла Носкову и вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Варшаве
Комментарии

В матче 1/4 финала хардового турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша) первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала победу над представительницей Чехии Линдой Носковой (59-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу польской спортсменки.

Матч продлился 1 час 20 минут. Свёнтек четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Носковой три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В полуфинале турнира в Варшаве Свёнтек сыграет с победительницей противостояния Хитер Уотсон (Великобритания) — Янина Викмайер (Бельгия). Финальный матч соревнований в Польше состоится 30 июля.

Варшава. 1/4 финала
29 июля 2023, суббота. 14:40 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Линда Носкова
59
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023