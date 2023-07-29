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«Неделя прогресса». Эмма Радукану показала, как восстанавливается после операций

«Неделя прогресса». Эмма Радукану показала, как восстанавливается после операций
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Чемпионка US Open – 2021, 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала в социальных сетях новые фото. Радукану показала, как проходит процесс её восстановления после череды травм.

«Неделя того, что написано на футболке («прогресс»)…» — подписала фото Эмма.

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Этой весной Радукану пришлось сделать две, по её словам, «незначительные» операции на обеих руках, а также британка перенесла небольшую операцию на голеностопе. Из-за этого она пропустила «Ролан Гаррос» и Уимблдон, участие в US Open также маловероятно.

Напомним, Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021 в 18 лет. В последующем сезоне она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, а на US Open — в первом.

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