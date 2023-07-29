32-летняя Аранча Рус завоевала первый в личной карьере титул на уровне WTA

60-я ракетка мира, 32-летняя теннисистка из Нидерландов Аранча Рус впервые завоевала трофей на уровне WTA в одиночном разряде.

Рус стала победительницей грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия). В финале соревнований Рус (7) со счётом 6:0, 7:6 (7:3) обыграла 207-ю ракетку мира, 19-летнюю немку Ному Ноа-Акугуэ (WC). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 47 минут. Рус два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Ноа-Акугуэ два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Благодаря победе в Гамбурге Рус на следующей неделе обновит свой наивысший рейтинг и станет 42-й ракеткой мира.