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32-летняя Аранча Рус завоевала первый в личной карьере титул на уровне WTA

32-летняя Аранча Рус завоевала первый в личной карьере титул на уровне WTA
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60-я ракетка мира, 32-летняя теннисистка из Нидерландов Аранча Рус впервые завоевала трофей на уровне WTA в одиночном разряде.

Рус стала победительницей грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия). В финале соревнований Рус (7) со счётом 6:0, 7:6 (7:3) обыграла 207-ю ракетку мира, 19-летнюю немку Ному Ноа-Акугуэ (WC). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 47 минут. Рус два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Ноа-Акугуэ два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Благодаря победе в Гамбурге Рус на следующей неделе обновит свой наивысший рейтинг и станет 42-й ракеткой мира.

Гамбург (ж). Финал
29 июля 2023, суббота. 14:40 МСК
Нома Ноа-Акугуэ
207
Германия
Нома Ноа-Акугуэ
Н. Ноа-Акугуэ
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		6 3  
6 		7 7  
         
Аранча Рус
60
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус
Комментарии
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