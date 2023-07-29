32-летняя Аранча Рус завоевала первый в личной карьере титул на уровне WTA
Поделиться
60-я ракетка мира, 32-летняя теннисистка из Нидерландов Аранча Рус впервые завоевала трофей на уровне WTA в одиночном разряде.
Рус стала победительницей грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия). В финале соревнований Рус (7) со счётом 6:0, 7:6 (7:3) обыграла 207-ю ракетку мира, 19-летнюю немку Ному Ноа-Акугуэ (WC). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 47 минут. Рус два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Ноа-Акугуэ два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.
Благодаря победе в Гамбурге Рус на следующей неделе обновит свой наивысший рейтинг и станет 42-й ракеткой мира.
Комментарии
- 29 июля 2023
-
17:17
-
16:56
-
16:12
-
16:04
-
14:53
-
13:55
-
13:40
-
13:13
-
12:39
-
11:56
-
11:24
-
11:24
-
10:51
-
10:25
-
09:47
-
09:31
-
09:25
-
09:12
-
00:36
-
00:21
-
00:00
- 28 июля 2023
-
22:19
-
22:17
-
21:27
-
20:46
-
20:18
-
20:06
-
19:51
-
18:25
-
18:07
-
17:49
-
16:48
-
16:44
-
16:16
-
16:12
Партнерский контент