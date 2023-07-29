Ласло Джере стал первым финалистом турнира ATP-500 в Гамбурге
Поделиться
Сербский теннисист Ласло Джере, 57-я ракетка мира, стал первым финалистом грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В полуфинальном матче спортсмен в двух сетах одержал уверенную победу над 79-й ракеткой мира из Китая Чжан Чжичжэнем. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.
Спортсмены провели на корте ровно один час. Ласло Джере по ходу матча выполнил шесть эйсов, реализовал три брейк-пойнта из девяти, а также допустил одну двойную ошибку. На счету Чжан Чжичжэня — четыре подачи навылет.
В финале турнира в Гамбурге Джере сыграет либо с французом Артюром Филом, либо с немцем Александром Зверевым. Соперник сербского теннисиста определится сегодня вечером.
В этом сезоне Ласло Джере впервые вышел в финал соревнований.
Комментарии
- 29 июля 2023
-
19:17
-
18:30
-
18:21
-
17:17
-
16:56
-
16:12
-
16:04
-
14:53
-
13:55
-
13:40
-
13:13
-
12:39
-
11:56
-
11:24
-
11:24
-
10:51
-
10:25
-
09:47
-
09:31
-
09:25
-
09:12
-
00:36
-
00:21
-
00:00
- 28 июля 2023
-
22:19
-
22:17
-
21:27
-
20:46
-
20:18
-
20:06
-
19:51
-
18:25
-
18:07
-
17:49
-
16:48
Партнерский контент