Ласло Джере стал первым финалистом турнира ATP-500 в Гамбурге

Сербский теннисист Ласло Джере, 57-я ракетка мира, стал первым финалистом грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В полуфинальном матче спортсмен в двух сетах одержал уверенную победу над 79-й ракеткой мира из Китая Чжан Чжичжэнем. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Спортсмены провели на корте ровно один час. Ласло Джере по ходу матча выполнил шесть эйсов, реализовал три брейк-пойнта из девяти, а также допустил одну двойную ошибку. На счету Чжан Чжичжэня — четыре подачи навылет.

В финале турнира в Гамбурге Джере сыграет либо с французом Артюром Филом, либо с немцем Александром Зверевым. Соперник сербского теннисиста определится сегодня вечером.

В этом сезоне Ласло Джере впервые вышел в финал соревнований.