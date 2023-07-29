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Ласло Джере стал первым финалистом турнира ATP-500 в Гамбурге

Ласло Джере стал первым финалистом турнира ATP-500 в Гамбурге
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Сербский теннисист Ласло Джере, 57-я ракетка мира, стал первым финалистом грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В полуфинальном матче спортсмен в двух сетах одержал уверенную победу над 79-й ракеткой мира из Китая Чжан Чжичжэнем. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Спортсмены провели на корте ровно один час. Ласло Джере по ходу матча выполнил шесть эйсов, реализовал три брейк-пойнта из девяти, а также допустил одну двойную ошибку. На счету Чжан Чжичжэня — четыре подачи навылет.

В финале турнира в Гамбурге Джере сыграет либо с французом Артюром Филом, либо с немцем Александром Зверевым. Соперник сербского теннисиста определится сегодня вечером.

В этом сезоне Ласло Джере впервые вышел в финал соревнований.

Гамбург (м). 1/2 финала
29 июля 2023, суббота. 17:10 МСК
Ласло Джере
57
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Чжан Чжичжэнь
79
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
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