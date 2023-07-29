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Алина Корнеева вышла в финал турнира ITF в Португалии

Алина Корнеева вышла в финал турнира ITF в Португалии
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Российская теннисистка Алина Корнеева, 326-я ракетка мира, уверенно вышла в финал хардового турнира ITF, проходящего в Португалии. В полуфинальном матче спортсменка в двух сетах обыграла 245-ю ракетку мира из Франции Армони Тан. Их встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Матч теннисисток продолжался 1 час 25 минут. Алина Корнеева по ходу встречи выполнила один эйс и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Армони Тан — два реализованных брейк-пойнта их пяти. Также каждая из спортсменок допустила по две двойные ошибки.

В финале Алина Корнеева сыграет с шестой сеяной турнира, 186-й ракеткой мира из Франции Кароль Монне. Ранее 21-летняя француженка в своём полуфинале обыграла в двух сетах 324-ю ракетку мира из Португалии Франциску Жорже.

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