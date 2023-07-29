Блинкова проиграла 542-й ракетке мира на старте квалификации турнира в Вашингтоне
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Российская теннисистка Анна Блинкова, 37-я ракетка мира, потерпела поражение на старте квалификации хардового турнира WTA-500 в Вашингтоне (США). Спортсменка, которая была первой сеяной этого отрезка соревнований, в двух сетах проиграла 542-й ракетке мира, американке Клерви Нгуну со счётом 6:3, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. По ходу матча Анна Блинкова не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из двух и не спасла ни одного брейк-пойнта соперницы (из трёх), а также допустила одну двойную ошибку. У её соперницы — две двойных ошибки. Также каждая из теннисисток выполнила по пять эйсов.
В следующем круге Клерви Нгуну встретится с польской теннисисткой Магдаленой Френх, 79-й ракеткой мира.
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