Блинкова проиграла 542-й ракетке мира на старте квалификации турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Анна Блинкова, 37-я ракетка мира, потерпела поражение на старте квалификации хардового турнира WTA-500 в Вашингтоне (США). Спортсменка, которая была первой сеяной этого отрезка соревнований, в двух сетах проиграла 542-й ракетке мира, американке Клерви Нгуну со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. По ходу матча Анна Блинкова не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из двух и не спасла ни одного брейк-пойнта соперницы (из трёх), а также допустила одну двойную ошибку. У её соперницы — две двойных ошибки. Также каждая из теннисисток выполнила по пять эйсов.

В следующем круге Клерви Нгуну встретится с польской теннисисткой Магдаленой Френх, 79-й ракеткой мира.