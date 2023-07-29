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Зверев вышел в финал турнира в Гамбурге, в двух сетах обыграв Фила

Зверев вышел в финал турнира в Гамбурге, в двух сетах обыграв Фила
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Немецкий теннисист Александр Зверев, 19-я ракетка мира, вышел в финал домашнего грунтового турнира ATP-500 в Гамбурге (Германия). Спортсмен в двух сетах полуфинала обыграл 19-летнего француза Артюра Фила, 71-ю ракетку мира, со счётом 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту. Александр Зверев по ходу встречи выполнил семь эйсов, реализовал три брейк-пойнта из четырёх и спас все три брейк-пойнта соперника, а также допустил две двойные ошибки. На счету Артюра Фила — четыре подачи навылет и одна двойная ошибка.

В финале Зверев сыграет с 57-й ракеткой мира из Сербии Ласло Джере. Ранее теннисисты играли друг с другом дважды: на харде в Акапулько и на грунте на «Ролан Гаррос» в 2021 году. Оба матча выиграл немецкий теннисист.

Гамбург (м). 1/2 финала
29 июля 2023, суббота. 18:35 МСК
Артюр Фил
71
Франция
Артюр Фил
А. Фил
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Александр Зверев
19
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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