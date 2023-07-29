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Азаренко и Гауфф провели тренировку для детей перед стартом турнира в Вашингтоне

Азаренко и Гауфф провели тренировку для детей перед стартом турнира в Вашингтоне
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, 19-я ракетка мира, и седьмая ракетка мира из США Кори Гауфф провели тренировку в честь Дня детей, организованного в рамках мероприятий турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

Кори Гауфф

Кори Гауфф

Фото: Социальные сети турнира в Вашингтоне

Виктория Азаренко

Виктория Азаренко

Фото: Социальные сети турнира в Вашингтоне

Азаренко прокомментировала фотографии с тренировки: «Никогда не пропускайте дни детей».

Соревнования основной сетки турнира в Вашингтоне начнутся 31 июля. Уже в первом круге Виктория Азаренко встретится с украинкой Элиной Свитолиной, 27-й ракеткой мира. Кори Гауфф, в свою очередь, начнёт турнир во втором круге матчем с победительницей встречи Каролины Плишковой (Чехия) и квалифаера турнира.

Финал турнира в Вашингтоне будет сыгран 6 августа. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Людмила Самсонова.

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