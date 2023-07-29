Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это тяжёлый путь». Свитолина — спортсменкам, возвращающимся после рождения ребёнка

«Это тяжёлый путь». Свитолина — спортсменкам, возвращающимся после рождения ребёнка
Аудио-версия:
Комментарии

Украинская теннисистка Элина Свитолина обратилась с посланием к спортсменкам, которые возобновляют профессиональную карьеру после беременности и рождения ребёнка.

«Это не легко. Это очень тяжёлый путь. Но моё послание в том, что женщины очень сильные. Мы даже не знаем, насколько мы сильны. Понимаю, что вернуться может быть трудно. Но думаю, что у всех нас есть сила, которую нам нужно открыть в себе», — приводит слова Свитолиной YouTube-канал Атлантического совета.

Напомним, в октябре 2022 года Элина Свитолина родила дочь. Уже в апреле 2023 года теннисистка вернулась к соревнованиям, а в конце мая выиграла турнир WTA-250 в Страсбурге. На турнирах «Большого шлема» в этом сезоне Свитолина доходила до четвертьфинала («Ролан Гаррос») и полуфинала (Уимблдон).

Материалы по теме
«За самоуправство будут наказания». К чему приведёт скандал с недопуском россиян в Прагу?
«За самоуправство будут наказания». К чему приведёт скандал с недопуском россиян в Прагу?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023