Чемпионка Гамбурга Рус посвятила свой первый титул в карьере умершему отцу
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Голландская теннисистка, 60-я ракетка мира Аранча Рус, которая сегодня, 29 июля, выиграла первый в карьере титул WTA на грунтовом турнире в Гамбурге (Германия), прокомментировала свою победу и рассказала, кому её посвятила.
«Этот день был очень длинным, потому что я всё время нервничала. Но очень рада, что смогла показать хороший теннис. Это был отличный финал нас обеих (соперницей голландки была немка Нома Ноа-Акагуэ. — Прим. «Чемпионата»), было очень много зрителей, которые создали замечательную атмосферу.
Я очень горжусь собой, что спустя столько лет я смогла завоевать свой первый титул. Я бы хотела посвятить его отцу», — приводит слова Рус пресс-служба WTA.
Отец 32-летней Аранчи Рус умер в начале 2023 года.
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