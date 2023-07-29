Чемпионка Гамбурга Рус посвятила свой первый титул в карьере умершему отцу

Голландская теннисистка, 60-я ракетка мира Аранча Рус, которая сегодня, 29 июля, выиграла первый в карьере титул WTA на грунтовом турнире в Гамбурге (Германия), прокомментировала свою победу и рассказала, кому её посвятила.

«Этот день был очень длинным, потому что я всё время нервничала. Но очень рада, что смогла показать хороший теннис. Это был отличный финал нас обеих (соперницей голландки была немка Нома Ноа-Акагуэ. — Прим. «Чемпионата»), было очень много зрителей, которые создали замечательную атмосферу.

Я очень горжусь собой, что спустя столько лет я смогла завоевать свой первый титул. Я бы хотела посвятить его отцу», — приводит слова Рус пресс-служба WTA.

Отец 32-летней Аранчи Рус умер в начале 2023 года.