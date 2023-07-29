Матч Свёнтек в полуфинале турнира в Варшаве был остановлен из-за темноты

Матч первой ракетки мира, польской теннисистки Иги Свёнтек в полуфинале домашнего хардового турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша) был остановлен из-за темноты по ходу второго сета. Встреча спортсменки с 109-й ракеткой мира из Бельгии Яниной Викмайер была прервана при счёте 6:1, 5:5.

Во втором сете Ига Свёнтек вела со счётом 5:2, однако затем теннисистка проиграла три матчбола и подачу на матч, вследствие чего Янина Викмайер смогла сравнять счёт. Встреча спортсменок будет доиграна в воскресенье, 30 июля, днём.

Отметим, что полуфинал был вторым матчем и Иги Свёнтек, и Янины Викмайер за сегодня. Ранее обе спортсменки одержали победы в четвертьфиналах.

Завтра будет сыгран и финальный матч турнира. Победительница встречи Свёнтек и Викмайер сыграет с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд.