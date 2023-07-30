Джере — о полуфинале Гамбурга: это был мой лучший матч в этом году

Сербский теннисист, 59-я ракетка мира Ласло Джере прокомментировал свой выход в финал грунтового турнира ATP-500 в Гамбурге (Германия). В полуфинальном матче спортсмен в двух сетах обыграл представителя Китая Чжан Чжичжэня.
«Я невероятно доволен тем, как я играл. Сегодня всё шло по-моему. Думаю, это был мой лучший матч в этом году, по крайней мере — на грунте. К счастью, я не давал сопернику много шансов сегодня. Он великолепный игрок с сильной подачей. Я даже немного удивлён тем, как хорошо играл сегодня.
Буду стараться думать о финале так же, как и о любом другом матче. Думаю, что ключ к победе заключается в том, чтобы не придавать этой встрече большое значение. Конечно, многое стоит на кону, нервы могут сдать, но я буду стараться оставаться спокойным, сфокусированным и расслабленным, как в моих предыдущих матчах. Надеюсь, я буду способен сделать это», — приводит слова Джере пресс-служба ATP.
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