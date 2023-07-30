Лопес — о Федерере: ментально он был очень силён, он зверь

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес, завершивший профессиональную карьеру в 2023 году, поделился мнением о 20-кратном чемпионе турниров «Большого шлема» из Швейцарии Роджере Федерере.

«Федерер обычно навязывал борьбу своими качествами теннисиста. Ментально он был очень силён, он зверь. Вообще «Большая тройка», даже «Большая четвёрка», потому что я включаю туда Энди Маррея, находилась на совершенно другом ментальном уровне. Но Федерер навязывал своё доминирование на корте, потому что в отношении тенниса он превосходил сам себя.

Он был настолько хорош, что ты просто не мог играть в том ритме, в котором хотел бы. Это другая скорость мяча, просто животные ритм и интенсивность игры. У каждого есть свои особенности, которым очень трудно противостоять. Но не было ничего, что помогло бы тебе выстоять против Федерера. Его теннис — этого уже было достаточно», — приводит слова Лопеса издание Tennis Up To Date.