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«В жизни есть что-то идеальное». Азаренко опубликовала милую фотографию с сыном

«В жизни есть что-то идеальное». Азаренко опубликовала милую фотографию с сыном
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, 19-я ракетка мира, опубликовала в социальных сетях милую фотографию с шестилетним сыном Лео.

Фото: Социальные сети Виктории Азаренко

Спортсменка трогательно подписала фото: «Может быть, я и не идеальна, но когда я смотрю на своего сына, понимаю, что в моей жизни есть что-то совершенно идеальное».

Подписчики восторженно отреагировали на семейную фотографию, а возвращающаяся в тур после возобновления карьеры датская теннисистка Каролина Возняцки, ставшая за это время мамой, оставила в комментариях к посту Азаренко три эмодзи в виде сердца.

Уже в понедельник, 31 июля, Виктория Азаренко начнёт борьбу на турнире WTA-500 в Вашингтоне (США). Её соперницей станет украинка Элина Свитолина, которая родила дочь чуть меньше года назад и уже вернулась в тур.

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