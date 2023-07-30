«В жизни есть что-то идеальное». Азаренко опубликовала милую фотографию с сыном

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, 19-я ракетка мира, опубликовала в социальных сетях милую фотографию с шестилетним сыном Лео.
Фото: Социальные сети Виктории Азаренко
Спортсменка трогательно подписала фото: «Может быть, я и не идеальна, но когда я смотрю на своего сына, понимаю, что в моей жизни есть что-то совершенно идеальное».
Подписчики восторженно отреагировали на семейную фотографию, а возвращающаяся в тур после возобновления карьеры датская теннисистка Каролина Возняцки, ставшая за это время мамой, оставила в комментариях к посту Азаренко три эмодзи в виде сердца.
Уже в понедельник, 31 июля, Виктория Азаренко начнёт борьбу на турнире WTA-500 в Вашингтоне (США). Её соперницей станет украинка Элина Свитолина, которая родила дочь чуть меньше года назад и уже вернулась в тур.
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