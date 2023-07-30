Тренер Синнера: на Янника оказывается слишком большое давление. Люди склонны придираться
Поделиться
Симоне Ваньоцци, тренер итальянского теннисиста Янника Синнера, высказался о критике в адрес своего подопечного.
«Иногда люди слишком строги в своей критике и склонны придираться. Если смотреть на общую картину, 2023 год складывается для Янника отлично. Нормально, что есть небольшие взлёты и падения. На Янника оказывается большое давление. Я бы сказал, что оно слишком большое. Иногда он побеждает, но если что-то идёт не так, он сталкивается с таким потоком критики, будто является единственным теннисистом, у которого бывают проблемы. Конечно, критика — это часть нашего спорта, но она далеко не всегда объективна. У Янника впереди длинный путь, и он может стать лучше во многих аспектах», — приводит слова Ваньоцци Corriere della Sera.
Комментарии
- 30 июля 2023
-
10:39
-
10:04
-
09:44
-
00:58
-
00:35
-
00:10
- 29 июля 2023
-
23:41
-
23:20
-
22:42
-
22:24
-
21:37
-
21:04
-
20:39
-
20:12
-
19:58
-
19:17
-
18:30
-
18:21
-
17:17
-
16:56
-
16:12
-
16:04
-
14:53
-
13:55
-
13:40
-
13:13
-
12:39
-
11:56
-
11:24
-
11:24
-
10:51
-
10:25
-
09:47
-
09:31
-
09:25
Партнерский контент