Тренер Синнера: на Янника оказывается слишком большое давление. Люди склонны придираться

Симоне Ваньоцци, тренер итальянского теннисиста Янника Синнера, высказался о критике в адрес своего подопечного.

«Иногда люди слишком строги в своей критике и склонны придираться. Если смотреть на общую картину, 2023 год складывается для Янника отлично. Нормально, что есть небольшие взлёты и падения. На Янника оказывается большое давление. Я бы сказал, что оно слишком большое. Иногда он побеждает, но если что-то идёт не так, он сталкивается с таким потоком критики, будто является единственным теннисистом, у которого бывают проблемы. Конечно, критика — это часть нашего спорта, но она далеко не всегда объективна. У Янника впереди длинный путь, и он может стать лучше во многих аспектах», — приводит слова Ваньоцци Corriere della Sera.