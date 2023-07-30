Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кузнецова: очень много сейчас занимаюсь актёрским мастерством, буду сниматься в сериале

Кузнецова: очень много сейчас занимаюсь актёрским мастерством, буду сниматься в сериале
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о проектах, которыми занимается вне спорта.

«Я чуть-чуть дам затравочку. Пока что не могу обнародовать все факты, но я буду сниматься в сериале. Немного, чуть-чуть. И очень много сейчас занимаюсь актёрским мастерством. [Буду играть] не саму себя, однако тема примерно одна и та же. Но это очень непросто, тем более когда тебе надо играть. Но это опять новое для меня, мне это интересно. На самом деле готовится много проектов, и я берусь за всё, что мне хочется», — сказала Кузнецова на YouTube-канале «Света вокруг света».

38-летняя Кузнецова — победительница 18 турниров на уровне WTA в одиночном разряде, в том числе Открытого чемпионата Франции — 2009 и US Open — 2004.

Материалы по теме
«Шарапова — худшая из чемпионок «Шлема». Агент Марии совсем не разбирается в теннисе
«Шарапова — худшая из чемпионок «Шлема». Агент Марии совсем не разбирается в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023