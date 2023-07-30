Кузнецова: очень много сейчас занимаюсь актёрским мастерством, буду сниматься в сериале

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о проектах, которыми занимается вне спорта.

«Я чуть-чуть дам затравочку. Пока что не могу обнародовать все факты, но я буду сниматься в сериале. Немного, чуть-чуть. И очень много сейчас занимаюсь актёрским мастерством. [Буду играть] не саму себя, однако тема примерно одна и та же. Но это очень непросто, тем более когда тебе надо играть. Но это опять новое для меня, мне это интересно. На самом деле готовится много проектов, и я берусь за всё, что мне хочется», — сказала Кузнецова на YouTube-канале «Света вокруг света».

38-летняя Кузнецова — победительница 18 турниров на уровне WTA в одиночном разряде, в том числе Открытого чемпионата Франции — 2009 и US Open — 2004.