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«Это какое-то безумие». Осака — о номинации на «Эмми» за свой первый продюсерский проект

«Это какое-то безумие». Осака — о номинации на «Эмми» за свой первый продюсерский проект
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала номинацию на премию «Эмми» за свой первый продюсерский проект.

В 2022 году теннисистка стала исполнительным продюсером короткометражного документального фильма «Минк!», режиссёром которого выступил обладатель премии «Оскар» Бен Праудфут. Фильм рассказывает о жизни Пэтси Такемото Минк, американки японского происхождения, которая стала первой цветной женщиной, выбранной в Конгресс США. Лента получила номинацию на премию «Эмми» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм».

«Огромные поздравления всей команде, работавшей над фильмом. Номинация на «Эмми» за наш первый проект — это какое-то безумие. Я невероятно благодарна», — написала Осака на своей странице в соцсетях.

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