«Это какое-то безумие». Осака — о номинации на «Эмми» за свой первый продюсерский проект

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала номинацию на премию «Эмми» за свой первый продюсерский проект.

В 2022 году теннисистка стала исполнительным продюсером короткометражного документального фильма «Минк!», режиссёром которого выступил обладатель премии «Оскар» Бен Праудфут. Фильм рассказывает о жизни Пэтси Такемото Минк, американки японского происхождения, которая стала первой цветной женщиной, выбранной в Конгресс США. Лента получила номинацию на премию «Эмми» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм».

«Огромные поздравления всей команде, работавшей над фильмом. Номинация на «Эмми» за наш первый проект — это какое-то безумие. Я невероятно благодарна», — написала Осака на своей странице в соцсетях.