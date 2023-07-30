Младший брат Алькараса стал победителем турнира Надаля через семь лет после Карлоса
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11-летний Хайме Алькарас, младший брат двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира, 20-летнего испанца Карлоса Алькараса, стал чемпионом благотворительного турнира для игроков до 12 лет, который ежегодно организует теннисная академия 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля в Мадриде.
Нельзя не отметить, что в 2016 году этот же турнир выиграл Карлос. Тогда трофей ему вручал сам Надаль.
В финале соревнований Алькарас-младший обыграл Бельтрана Серрано Де Пабло. Хайме завоевал трофей через пару недель после триумфа старшего брата на Уимблдоне. Напомним, в решающем матче Уимблдона Карлос в пяти сетах обыграл серба Новака Джоковича. Стоит отметить, что Хайме наблюдал за финалом с трибун.
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