Экс-тренер Халеп поддержал спортсменку перед вынесением вердикта по допинговому делу

Даррен Кэхилл, бывший тренер экс первой ракетки мира, румынской теннисистки Симоны Халеп, поддержал спортсменку в преддверии вынесения вердикта по её допинговому делу.

«Мы любим то, что ты делаешь», — написал Кэхилл в комментариях к последнему посту Халеп в социальных сетях.

Напомним, Халеп сдала положительный тест на допинг на Открытом чемпионате США 2022 года. Проба A показала наличие в крови Симоны препарата Roxadustat, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства. Румынка отрицает, что сознательно употребляла допинг. По делу теннисистки пока проходят слушания.

Под руководством Кэхилла Халеп стала победительницей Уимблдона 2019 года. Специалист несколько раз выступал в защиту Халеп после того, как теннисистку обвинили в употреблении допинга.