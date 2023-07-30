Прошла жеребьёвка турнира в Лос-Кабосе, действующим чемпионом которого является Медведев

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), который пройдёт на харде с 31 июля по 5 августа.
Посев этого соревнования возглавил двукратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира, грек Стефанос Циципас. Он пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Джон Иснер (США) – Ринки Хидзиката (Австралия).
Второй номер посева у британца Кэмерона Норри. Его первым соперником станет либо американец Александр Ковачевич, либо квалифаер/лаки-лузер.
Также пропустят первый круг соревнований американец Томми Пол (3) и хорват Борна Чорич (4).
Российские теннисисты не заявлены в основную сетку данного турнира. Его прошлогодний чемпион Даниил Медведев отказался от защиты титула — изначально Даниил планировал сыграть на проходящем параллельно турнире ATP-500 в Вашингтоне, но затем снялся с него. А Карен Хачанов, планировавший выступить в Лос-Кабосе, не успел восстановиться после травмы.
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