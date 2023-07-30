Ига Свёнтек стала победительницей турнира WTA-250 в Варшаве
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала победу на представительницей Германии Лаурой Зигемунд (153-я в рейтинге WTA) в финальном матче хардового турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша). Встреча завершилась по счётом 6:0, 6:1 в пользу польской спортсменки.
Матч прошёл на центральном корте арены «Легия Варшава» и продлился 1 час 9 минут. Свёнтек один раз подала навылет и реализовала девять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Зигемунд два эйса и две двойные ошибки.
Напомним, Свёнтек завершила полуфинальный матч турнира в Варшаве сегодня, 30 июля. Встреча Свёнтек и бельгийской теннисистки Янины Викмайер началась накануне, однако при счёте 5:5 во втором сете он был остановлен из-за темноты.
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