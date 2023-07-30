Итальянка Элизабетта Коччаретто стала чемпионкой турнира WTA-250 в Лозанне

Сегодня, 30 июля, состоялся финальный матч грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария), в котором 42-я ракетка мира итальянская теннисистка Элизабетта Коччаретто встречалась с представительницей Франции Кларой Бюрель (84-я в рейтинге WTA). Игра завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:4 в пользу итальянской спортсменки.
Встреча прошла на центральном корте «Теннис Клаб Стад Лозанна» и продлилась 2 часа 43 минуты. Коччаретто один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Бюрель один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта.
Напомним, в турнире принимала участие российская теннисистка Элина Аванесян. Россиянка дошла до четвертьфинала соревнований, в котором проиграла будущей чемпионке.
- 30 июля 2023
-
18:03
-
17:57
-
17:23
-
16:58
-
16:53
-
16:38
-
16:15
-
15:47
-
14:56
-
14:18
-
14:18
-
14:00
-
13:58
-
13:37
-
12:42
-
11:51
-
11:42
-
10:59
-
10:54
-
10:43
-
10:39
-
10:04
-
09:44
-
00:58
-
00:35
-
00:10
- 29 июля 2023
-
23:41
-
23:20
-
22:42
-
22:24
-
21:37
-
21:04
-
20:39
-
20:12
-
19:58