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Итальянка Элизабетта Коччаретто стала чемпионкой турнира WTA-250 в Лозанне

Итальянка Элизабетта Коччаретто стала чемпионкой турнира WTA-250 в Лозанне
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Сегодня, 30 июля, состоялся финальный матч грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария), в котором 42-я ракетка мира итальянская теннисистка Элизабетта Коччаретто встречалась с представительницей Франции Кларой Бюрель (84-я в рейтинге WTA). Игра завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:4 в пользу итальянской спортсменки.

Встреча прошла на центральном корте «Теннис Клаб Стад Лозанна» и продлилась 2 часа 43 минуты. Коччаретто один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Бюрель один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта.

Напомним, в турнире принимала участие российская теннисистка Элина Аванесян. Россиянка дошла до четвертьфинала соревнований, в котором проиграла будущей чемпионке.

Лозанна. Финал
30 июля 2023, воскресенье. 14:10 МСК
Клара Бюрель
84
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 4
7 		4 6
         
Элизабетта Коччаретто
42
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Комментарии
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