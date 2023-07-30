Итальянка Элизабетта Коччаретто стала чемпионкой турнира WTA-250 в Лозанне

Сегодня, 30 июля, состоялся финальный матч грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария), в котором 42-я ракетка мира итальянская теннисистка Элизабетта Коччаретто встречалась с представительницей Франции Кларой Бюрель (84-я в рейтинге WTA). Игра завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:4 в пользу итальянской спортсменки.

Встреча прошла на центральном корте «Теннис Клаб Стад Лозанна» и продлилась 2 часа 43 минуты. Коччаретто один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Бюрель один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта.

Напомним, в турнире принимала участие российская теннисистка Элина Аванесян. Россиянка дошла до четвертьфинала соревнований, в котором проиграла будущей чемпионке.