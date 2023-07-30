Алина Корнеева: не поеду на US Open, потому что не успели сделать визу в срок

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева ответила на вопрос, примет ли участие в предстоящем турнире категории «Большой шлем» US Open, который пройдёт с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке (США).
«Я не поеду на US Open, потому что не успели сделать визу в срок, но ничего страшного, ведь это мой не последний турнир там (улыбается)», – сказала Корнеева на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, Алина Корнеева стала чемпионкой турнира ITF (W-100) в Португалии, в финале разгромив представительницу Франции Кароль Монне (186-й номер рейтинга WTA). Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0.
В грядущий понедельник, 31 июля, российская спортсменка поднимется с 326-го места на 219-е в рейтинге WTA благодаря титулу.
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