Алина Корнеева: не поеду на US Open, потому что не успели сделать визу в срок

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева ответила на вопрос, примет ли участие в предстоящем турнире категории «Большой шлем» US Open, который пройдёт с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке (США).

«Я не поеду на US Open, потому что не успели сделать визу в срок, но ничего страшного, ведь это мой не последний турнир там (улыбается)», – сказала Корнеева на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Алина Корнеева стала чемпионкой турнира ITF (W-100) в Португалии, в финале разгромив представительницу Франции Кароль Монне (186-й номер рейтинга WTA). Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0.

В грядущий понедельник, 31 июля, российская спортсменка поднимется с 326-го места на 219-е в рейтинге WTA благодаря титулу.