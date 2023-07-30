Фото: Новак Джокович на отдыхе в Черногории играет в футбол

Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович проводит отпуск в Черногории. Очевидцы сообщают, что спортсмен с удовольствием раздавал автографы поклонникам и играл в футбол с местными детьми, а также публикуют фотографии.

Фото: Социальные сети

Фото: Социальные сети

Фото: Социальные сети

Аккаунт Travel and Sports проводит слова очевидца, которому удалось пообщаться с Джоковичем: «Я был в восторге, когда увидел его, просто не мог поверить, что он пришёл сюда! Он сфотографировался с каждым, играл в футбол и раздавал автографы».

Напомним, Новак Джокович не выступал на турнирах после своего поражения в финале Уимблдона. Ближайшие старты, на которых спортсмен остаётся в заявке, — «Мастерс» в Цинциннати (13-20 августа) и Открытый чемпионат США (28 августа — 10 сентября).