Фото: Новак Джокович на отдыхе в Черногории играет в футбол

Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович проводит отпуск в Черногории. Очевидцы сообщают, что спортсмен с удовольствием раздавал автографы поклонникам и играл в футбол с местными детьми, а также публикуют фотографии.
Фото: Социальные сети
Фото: Социальные сети
Фото: Социальные сети
Аккаунт Travel and Sports проводит слова очевидца, которому удалось пообщаться с Джоковичем: «Я был в восторге, когда увидел его, просто не мог поверить, что он пришёл сюда! Он сфотографировался с каждым, играл в футбол и раздавал автографы».
Напомним, Новак Джокович не выступал на турнирах после своего поражения в финале Уимблдона. Ближайшие старты, на которых спортсмен остаётся в заявке, — «Мастерс» в Цинциннати (13-20 августа) и Открытый чемпионат США (28 августа — 10 сентября).
- 30 июля 2023
-
18:03
-
17:57
-
17:23
-
16:58
-
16:53
-
16:38
-
16:15
-
15:47
-
14:56
-
14:18
-
14:18
-
14:00
-
13:58
-
13:37
-
12:42
-
11:51
-
11:42
-
10:59
-
10:54
-
10:43
-
10:39
-
10:04
-
09:44
-
00:58
-
00:35
-
00:10
- 29 июля 2023
-
23:41
-
23:20
-
22:42
-
22:24
-
21:37
-
21:04
-
20:39
-
20:12
-
19:58