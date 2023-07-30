Хуркач и Свёнтек сыграют в паре в миксте на Олимпийских играх в Париже

Польские теннисисты Хуберт Хуркач (16-я ракетка мира ATP) и Ига Свёнтек (первая ракетка мира WTA) сыграют в миксте на Олимпийских играх в Париже (Франция), которые пройдут в 2024 году. Об этом в социальных сетях сообщил Хуркач.

Во время общения с подписчиками теннисист ответил на вопрос о планах на микст с Игой Свёнтек на Олимпиаде: «Да, мы будем играть с Игой в паре в миксте на Олимпиаде!»

Соревнования по теннису на Олимпийских играх в Париже пройдут на грунтовых кортах «Ролан Гаррос». Ига Свёнтек является уже трёхкратной чемпионкой этого турнира «Большого шлема». Хуберт Хуркач больше известен как игрок, лучше всего выступающий на травяных кортах: он доходил до полуфинала Уимблдона в 2021 году, а на «Ролан Гаррос» максимум доходил до четвёртого круга в прошлом сезоне.