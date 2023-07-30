На матче Азаренко и Свитолиной в Вашингтоне публику предупредят об отсутствии рукопожатия

Перед матчем белорусской теннисистки Виктории Азаренко и представительницы Украины Элины Свитолиной в первом круге хардового турнира WTA-500 в Вашингтоне (США) организаторы соревнований объявят, что после встречи не состоится традиционного рукопожатия спортсменок. Это сделано, чтобы избежать освистывания игроков публикой.

Об этом на пресс-конференции перед стартом соревнований рассказала Элина Свитолина. Спортсменка поделилась, что в субботу разговаривала с генеральным директором WTA Стивом Саймоном, который и предложил объявить аудитории об отказе спортсменок от рукопожатия перед стартом матча. Украинка призналась, что довольна этим решением.

Напомним, после матча Виктории Азаренко и Элины Свитолиной в четвёртом круге Уимблдона в этом году белоруску ошибочно освистали за отказ от рукопожатия с украинкой. После этого WTA опубликовала заявление о том, что спортсменки из Украины не будут пожимать руки россиянкам и белорускам.

Матч Азаренко и Свитолиной начнётся около 2:00 мск во вторник, 1 августа.