Алексей Попырин прокомментировал свою победу на турнире ATP-250 в Умаге

Австралийский теннисист Алексей Попырин прокомментировал свою победу на грунтовом турнире категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), на котором он завоевал второй титул в карьере. В своей речи на церемонии награждения спортсмен обратился к своему сопернику по финалу, швейцарцу Стэну Вавринке.
«Это невероятная честь — играть в финале с кем-то вроде Стэна. Я вырос, наблюдая за его игрой, за матчами Роджера Федерера, Рафы Надаля и Новака Джоковича. Сыграть с ним в финале и победить… Словами не описать, как я счастлив. Это невероятное чувство.
Стэн, ты легенда этого вида спорта. Для меня играть с тобой в финале — честь. Я вырос, болея за тебя. Я болел за тебя в каждом финале турниров «Большого шлема», в котором ты играл. Честно говоря, я люблю тебя и твою любовь к теннису.
Весь турнир я боролся в матчах, которые не знаю как сумел выиграть. Но эта встреча превосходит всё. В третьем сете я чувствовал судороги из-за напряжения. Честно, не знаю, как победил. Не знаю», — признался Попырин в интервью на корте.
- 31 июля 2023
-
00:27
-
00:16
- 30 июля 2023
-
23:47
-
23:30
-
23:11
-
22:46
-
21:47
-
21:24
-
20:10
-
19:16
-
18:47
-
18:03
-
17:57
-
17:23
-
16:58
-
16:53
-
16:38
-
16:15
-
15:47
-
14:56
-
14:18
-
14:18
-
14:00
-
13:58
-
13:37
-
12:42
-
11:51
-
11:42
-
10:59
-
10:54
-
10:43
-
10:39
-
10:04
-
09:44
-
00:58