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Алексей Попырин прокомментировал свою победу на турнире ATP-250 в Умаге

Алексей Попырин прокомментировал свою победу на турнире ATP-250 в Умаге
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Австралийский теннисист Алексей Попырин прокомментировал свою победу на грунтовом турнире категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), на котором он завоевал второй титул в карьере. В своей речи на церемонии награждения спортсмен обратился к своему сопернику по финалу, швейцарцу Стэну Вавринке.

«Это невероятная честь — играть в финале с кем-то вроде Стэна. Я вырос, наблюдая за его игрой, за матчами Роджера Федерера, Рафы Надаля и Новака Джоковича. Сыграть с ним в финале и победить… Словами не описать, как я счастлив. Это невероятное чувство.

Стэн, ты легенда этого вида спорта. Для меня играть с тобой в финале — честь. Я вырос, болея за тебя. Я болел за тебя в каждом финале турниров «Большого шлема», в котором ты играл. Честно говоря, я люблю тебя и твою любовь к теннису.

Весь турнир я боролся в матчах, которые не знаю как сумел выиграть. Но эта встреча превосходит всё. В третьем сете я чувствовал судороги из-за напряжения. Честно, не знаю, как победил. Не знаю», — признался Попырин в интервью на корте.

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