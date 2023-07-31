Впервые во время теннисного матча медпомощь оказали судье

Во время финального матча грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия) между немецким теннисистом Александром Зверевым и спортсменом из Сербии Ласло Джере впервые в истории тенниса медицинскую помощь оказали судье встречи – Мохамеду Лахьяни.

После одного из розыгрышей Зверева Лахьяни пришлось спуститься с судейского стула, чтобы оценить след от мяча, оставшийся на грунтовом корте. В какой-то момент на его лице появилась гримаса боли, но он продолжил свою работу. Однако в перерыве между сетами судья обратился за медицинской помощью, он получил ссадину на ноге и нуждался в пластыре.

Фото: Скриншот: https://twitter.com/TennisTV/status/1685663722742697984

В 2018 году известный судья на вышке Мохамед Лахьяни был отстранён от работы на турнирах категории ATP на протяжении двух недель – такое наказание швед получил за то, что в матче второго круга Открытого чемпионата США спустился с вышки и начал подбадривать Ника Кирьоса, когда тот уступал французу Пьер-Югу Эрберу со счётом 4:6, 0:3.